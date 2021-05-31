В Беларуси продолжается COVID-вакцинация

Мне 70 лет, решила сделать прививку себе, чтобы не заболеть. Сейчас сделала первую прививку, вторую - 8 числа. Сама решила. Пришла сегодня - хотела записаться на прививку, а мне сказали, что есть возможность сходить к терапевту на осмотр - и можно прививаться, вакцина есть.

Татьяна Кузнецова, жительница г. Гомеля