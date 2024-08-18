ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В реке Мухавец утонул 25-летний мужчина

В реке Мухавец утонул 25-летний мужчина

В реке Мухавец утонул мужчина 1999 года рождения, сообщаетБЕЛТА.

"18 августа в 01:20 поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Мухавец в г. Бресте", - рассказали в ведомстве.Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины и извлекли его из воды.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все