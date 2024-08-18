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В реке Мухавец утонул 25-летний мужчина
В реке Мухавец утонул мужчина 1999 года рождения, сообщаетБЕЛТА.
"18 августа в 01:20 поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Мухавец в г. Бресте", - рассказали в ведомстве.Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины и извлекли его из воды.
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