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В реконструкции мемориального комплекса "Хатынь" приняли участие более 550 волонтеров

В мемориальном комплексе "Хатынь" подвели итоги молодежного трудового семестра и выразили благодарность молодым людям, которые присоединились к всебелорусской стройке.

В Минской области в эти дни проходят мероприятия для бойцов студенческих отрядов и волонтеров, принявших участие в реконструкции комплекса. И сегодня лучшие из них побывали на мемориале в качестве посетителей, чтобы отдать дань памяти и уважения.


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У нас очень хорошая молодежь. И сегодня я в очередной раз в этом убедился. Потому что они - неравнодушные ребята. Это наше будущее, наши инженеры, наши медики, наши менеджеры, это те люди, которые сменят нас и будут строить дальше нашу независимую Беларусь. Ну а что касается самого комплекса, конечно, видите, работы идут. У меня нет никаких сомнений, что в установленный срок все будет готово, и мемориальный комплекс "Хатынь" получит второе дыхание.
Александр Турчин, председатель Минского облисполкома

Этим летом бойцы студотрядов осуществляли работы по демонтажу "кладбищ деревень" и других точек мемориала, выполняли земляные и подсобные работы. С июня по август в Хатыни отработали около 80 молодых людей. Всего в реконструкции и капремонте мемориального комплекса приняли участие более 550 волонтеров.

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