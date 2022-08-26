В реконструкции мемориального комплекса "Хатынь" приняли участие более 550 волонтеров

У нас очень хорошая молодежь. И сегодня я в очередной раз в этом убедился. Потому что они - неравнодушные ребята. Это наше будущее, наши инженеры, наши медики, наши менеджеры, это те люди, которые сменят нас и будут строить дальше нашу независимую Беларусь. Ну а что касается самого комплекса, конечно, видите, работы идут. У меня нет никаких сомнений, что в установленный срок все будет готово, и мемориальный комплекс "Хатынь" получит второе дыхание.

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома