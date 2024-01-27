В репетиции централизованного экзамена задействованы 144 учебных заведения Беларуси

В Беларуси проходит репетиция централизованного экзамена. Задействованы 144 учебных заведения.

Самый большой пункт по количеству участников - БГУ, на его площадке проходят испытания около 3 тыс. человек. Всего по стране на тестирование зарегистрировалось более 55 тыс. учащихся. Сегодня ребята проверяют свои знания по 15 учебным предметам (по выбору старшеклассника). В Минобразования ранее отметили, что структура и сложность тестов при проведении репетиции экзамена ничем не будет отличаться от самого ЦЭ, который выпускники сдадут в конце мая.

Выпускники делятся своими впечатлениями:

- Я не сильно переживаю, это больше как очередная моя проверка, потому что я ходил уже на первый этап и ко второму я уже отношусь намного спокойнее.

- Очень волнительно, главное было поспать и морально подготовиться.

- Переживаний нет, планируем хорошо сдать пробный экзамен, хорошо поспали, подготовились и все будет хорошо.





По правилам ребята приходят минимум за полчаса до экзамена, сдают в гардероб свои личные вещи и телефоны. Можно пользоваться только ручками. Естественно, что никаких списываний никаких подсказок ни со стороны педагогов Белгосуниверситета, ни со стороны школьных учителей быть не может. Олег Старовойтов, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ