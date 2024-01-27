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В репетиции централизованного экзамена задействованы 144 учебных заведения Беларуси

В Беларуси проходит репетиция централизованного экзамена. Задействованы 144 учебных заведения.

Самый большой пункт по количеству участников - БГУ, на его площадке проходят испытания около 3 тыс. человек. Всего по стране на тестирование зарегистрировалось более 55 тыс. учащихся. Сегодня ребята проверяют свои знания по 15 учебным предметам (по выбору старшеклассника). В Минобразования ранее отметили, что структура и сложность тестов при проведении репетиции экзамена ничем не будет отличаться от самого ЦЭ, который выпускники сдадут в конце мая.

Выпускники делятся своими впечатлениями:

- Я не сильно переживаю, это больше как очередная моя проверка, потому что я ходил уже на первый этап и ко второму я уже отношусь намного спокойнее.

- Очень волнительно, главное было поспать и морально подготовиться.

- Переживаний нет, планируем хорошо сдать пробный экзамен, хорошо поспали, подготовились и все будет хорошо.


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По правилам ребята приходят минимум за полчаса до экзамена, сдают в гардероб свои личные вещи и телефоны. Можно пользоваться только ручками. Естественно, что никаких списываний никаких подсказок ни со стороны педагогов Белгосуниверситета, ни со стороны школьных учителей быть не может.
Олег Старовойтов, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ

Результаты репетиционного экзамена будут известны в течение трех недель.

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