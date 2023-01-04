В репетиционном ЦЭ 28 января примут участие все выпускники белорусских школ

"Репетиция централизованного экзамена пройдет во всех регионах Беларуси, на всех 144 пунктах. Все учащиеся 11-х классов примут участие в репетиционном централизованном экзамене. Наша задача посмотреть готовность к проведению ЦЭ и поправить те тонкости и нюансы, которые нельзя увидеть, работая с документами", - уточнила Ирина Каржова.

Репетиционный ЦЭ будет проходить в строгом соответствии с инструкцией по организации проведения централизованного экзамена. На него уже состоялась регистрация выпускников. "Учащиеся выбирают предмет, по которому они будут репетировать проведение централизованного экзамена. Дальше будет организована доставка ребят в пункты тестирования. Если это сельская школа, то будет организован подвоз, то есть органы управления образования смогут смоделировать организацию подвоза учащихся. Когда речь идет о больших населенных пунктах, таких как Минск, либо областных центрах, с предприятиями транспорта нужно будет предусмотреть увеличение общественного транспорта в это время, чтобы будущие абитуриенты смогли подъехать к пунктам тестировании. На самих пунктах будет организован пропускной режим, рассадка по аудиториям. Республиканский институт контроля знаний готовит вализы, которые будут доставляться в пункты проведения централизованного экзамена. Все это мы планируем отработать 28 января", - заключила представитель Минобразования.