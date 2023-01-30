3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В репетиционном ЦЭ приняли участие более 7 тыс. учащихся Минской области
В репетиционном ЦЭ принял участие 7301 учащийся Минской области, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу Минского облисполкома.
Еще 124 человека, которые были внесены в списки, на испытании не появились по уважительным причинам, связанным с болезнями, обучением на дому, участием в соревнованиях,и другим.
Учащиеся, которые решили проверить свои знания, сдавали репетиционный централизованный экзамен как на базе государственных высших учебных заведений, так и в городских школах и колледжах центрального региона.
В главном управлении по образованию Миноблисполкома отметили, что репетиция централизованного экзамена прошла спокойно и без нарушений.
Фото:БелТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов