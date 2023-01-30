В репетиционном ЦЭ приняли участие более 7 тыс. учащихся Минской области

В репетиционном ЦЭ принял участие 7301 учащийся Минской области, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу Минского облисполкома.

Еще 124 человека, которые были внесены в списки, на испытании не появились по уважительным причинам, связанным с болезнями, обучением на дому, участием в соревнованиях,и другим.

Учащиеся, которые решили проверить свои знания, сдавали репетиционный централизованный экзамен как на базе государственных высших учебных заведений, так и в городских школах и колледжах центрального региона.

В главном управлении по образованию Миноблисполкома отметили, что репетиция централизованного экзамена прошла спокойно и без нарушений.