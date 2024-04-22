В республиканском конкурсе МЧС выбрали лучшего спасателя-высотника подразделений по чрезвычайным ситуациям

Лучшего спасателя-высотника подразделений по чрезвычайным ситуациям выбрали в республиканском конкурсе МЧС. Соревнование объединило более 40 профессионалов. За каждым этапом напряженного соревнования следил Сергей Ладысев.

От проведения альпинистских работ до оказания первой помощи - уже в 11-й раз этот конкурс поставил участников перед лицом сложных испытаний, проверяющих их физические пределы, технические навыки и умение принимать решения в считанные секунды.

Конкурсная программа прошла в два дня. В первый - участники поочередно выполняли 9 этапов упражнений с использованием альпинистского снаряжения: поднимались в окно 4-го этажа учебной башни, спасали зависшего монтажника, поднимали груз при помощи полиспаста, потом был подъем по сдвоенной веревке и спуск с грузом, в конце участники проходили навесную переправу. С такой многозадачностью все они сталкиваются не в первый раз.

Во второй день спортсменам предстояло в экипировке подняться по лестничным маршам на высоту более 110 м. Задачу участникам усложнили средства индивидуальной защиты органов дыхания весом более 20 кг. Это испытание проверило их физическую подготовку и способность быстро и эффективно реагировать в экстремальных условиях.