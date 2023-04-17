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В республиканском субботнике примут участие около 3 млн белорусов
Около 3 млн белорусов примут участие в республиканском субботнике 22 апреля.
В этом году планируется собрать более 12 млн рублей. Половину средств направят на реконструкцию мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти. Остальные перечислят на создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.
Особое внимание, напоминают в Министерстве труда и соцзащиты, мерам безопасности.
Если работники будут работать на рабочих местах, то техника безопасности регулируется в обычном режиме. Но как мы знаем, многие из нас выходят на улицу, помогают убирать мемориальный комплекс, территорию, где-то попадают на территорию других предприятий, поэтому необходимо соблюдение техники безопасности. Прежде всего это проведение целевого инструктажа по тем видам работ, которые будут исполняться. Конечно, необходимо обеспечение исправным инвентарем, средствами индивидуальной защиты, если где-то на стройке, необходима каска, если работа недалеко от проезжей части, то необходимо светоотражающими жилетами обеспечить участников субботника.
Участие в субботнике добровольное. Тем не менее, как показывает практика, белорусы охотно берутся за дело.
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