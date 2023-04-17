В республиканском субботнике примут участие около 3 млн белорусов

Если работники будут работать на рабочих местах, то техника безопасности регулируется в обычном режиме. Но как мы знаем, многие из нас выходят на улицу, помогают убирать мемориальный комплекс, территорию, где-то попадают на территорию других предприятий, поэтому необходимо соблюдение техники безопасности. Прежде всего это проведение целевого инструктажа по тем видам работ, которые будут исполняться. Конечно, необходимо обеспечение исправным инвентарем, средствами индивидуальной защиты, если где-то на стройке, необходима каска, если работа недалеко от проезжей части, то необходимо светоотражающими жилетами обеспечить участников субботника.

Игорь Старовойтов, замминистра труда и социальной защиты Беларуси