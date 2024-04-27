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В Республиканском субботнике приняли участие 2,35 млн человек: на благотворительность удалось собрать почти 16 млн рублей
2,35 млн жителей Беларуси приняли участие в республиканском субботнике. На благотворительность удалось собрать почти 16 млн рублей. Такие цифры озвучил Белстат. Как сообщили в ведомстве, в этом году белорусы заработали на 13 % больше средств, чем в 2023-м.
Республиканский субботник прошел 20 апреля. Во всех регионах страны - от больших городов до малых населенных пунктов - приводились в порядок мемориальные комплексы, захоронения воинов и партизан, центры патриотического воспитания молодежи. В этом году не случайно особое внимание уделили наведению порядка именно на местах боевой славы. Ведь наша страна готовится к празднованию 80-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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