В республиканском субботнике приняли участие около 3 миллионов белорусов

Попытки расколоть общество по признаку отношения к прошлому, как всегда, разбились о настоящее… единство, которое страна продемонстрировала в эту субботу. Белорусы сообща трудились в самых разных уголках страны. Всех объединило общее дело - порядок на земле. Почти 700 тысяч человек присоединились к республиканскому субботнику только в столице (видео).