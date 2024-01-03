В рейтинге достижения Целей устойчивого развития Беларусь стала лидером среди стран СНГ

Беларусь вышла в лидеры среди стран СНГ в рейтинге достижения Целей устойчивого развития. Об этом говорится в аналитическом отчете "НСУР-2035 в цифрах: итоги реализации приоритетов устойчивого развития", подготовленном НИЭИ Минэкономики, сообщает БЕЛТА .

Главные достижения в развитии белорусской экономики - обеспечение и поддержание макроэкономической сбалансированности, постепенное восстановление динамики экономического роста и доходов населения, поддержание стабильного уровня занятости и недопущение роста безработицы в стране.

Несмотря на смену геоэкономической ситуации, в 2023 году удалось достигнуть роста ВВП (103,8 %). Устойчивым трендом стало снижение долговой нагрузки на экономику. Валовой внешний долг относительно ВВП снизился с 68,7 % в 2020 году до 48,9 % к ВВП (по состоянию на 1 июля 2023 года).

ВВП на душу населения по паритету покупательской способности (ППС) вырос с 20,3 тыс. долларов в 2020-м до 25,2 тыс. (по оценке) в 2023 году.

В Беларуси один из самых низких показателей уровня малообеспеченности населения среди стран СНГ. В 2022 году его значение составило 3,9 %. Поставленный в НСУР-2035 целевой ориентир по снижению уровня малообеспеченности населения (до 4 % в 2035 году) уже достигнут.

Беларусь входит в группу стран с высоким уровнем человеческого развития, занимая 60-е место среди 191 страны в рейтинге государств по индексу человеческого развития. Республика сохраняет самую высокую позицию среди стран СНГ в рейтинге достижения Целей устойчивого развития. Беларусь находится на 34 месте среди более чем 160 стран.