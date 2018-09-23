В рейтинге самых опасных стран Беларусь 101-я

На Луне тихо и безопасно хотя бы потому, что там никого нет. А для тех, кто не готов родную землю покидать, но спать хочет спокойно, авторитетнейшее международное агентство опубликовало рейтинг самых опасных стран и городов мира.

И Беларусь в этом списке - сто первая из ста семнадцати. Приятная новость, если учесть, что в этом топе чем ниже, тем лучше.

Возглавили же криминогенный лист Венесуэла, Папуа - Новая Гвинея и Гондурас, где уже не впервые отмечают тревожный час. Замыкают рейтинг Катар и Япония.

Наша столица на девяносто втором месте по безопасности. С должным уважением отметим, что в первой десятке - сразу четыре итальянских города: коза ностра позиции не сдает.