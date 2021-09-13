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В режиме жесткой экономии: украинцам придется переходить на хлеб и воду?
Растут в Украине и цены на продукты питания. В рамках очередного этапа экономической реформы киевские власти объявили о намерении санкционировать резкое повышение стоимости даже товаров первой необходимости. Уже к концу сентября цена на хлеб для жителей территории от Закарпатья до части Донбасса вырастет в полтора раза, а куриные яйца, мясо и молоко в указанных регионах будут продаваться "по европейским ценовым канонам".
Темпы инфляции в этом году намного выше, чем они прогнозировались. Уже сейчас темп инфляции уже официальный более 10 % составляет в этом году, а реальный рост цен, особенно на продукты питания, включая те продукты питания, которые покупают малообеспеченные слои населения, он идет ускоренными темпами. И это фактор никак не учтен. Потому что цены (даже по официальным данным) растут намного быстрее, чем доходы граждан.И это обязательно скажется на общей, социальной обстановке. Что говорит власть? Кроме таких обещаний, мне больше всего не нравится, что любят повторять: хотели европейских стандартов, получите европейские цены на энергоносители, на газ, потому что вот эта затея, что цена на газ должна определяться по импортному приоритету по цене на газ в Дюссельдорфе. Это просто преступление против народа. И у нас основной проблемой для людей становится - как пережить зиму. Конечно, одно это говорит о грубейших ошибках в политике
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