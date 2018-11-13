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В резиденции "Вискули" прошла первая встреча Клуба главных редакторов Беларуси и России
Первая встреча Клуба главных редакторов Беларуси и России сегодня прошла в белорусской государственной резиденции "Вискули". Совершенно новое профессиональное сообщество состоит из руководителей СМИ и медиаэкспертов двух стран. Круглый стол, где решали судьбу огромной страны, сегодня противостоит угрозам в современном информационном поле. Сама профессия журналист оказалась буквально под шквальным огнем из фейков и банальной лжи. И если не придумать щит, правда окончательно утонет.
Вискули. Здесь 8 декабря 1991 года в 14 часов и 17 минут сообразили на троих, и стало известно: отныне нет самой большой в мире страны. В документе написали: "Союзная ССР как субъект международного права и геополитическое явление прекращает свое существование". И на этом богатом фоне состоялся новый серьезный разговор Клуба главных редакторов. Лейтмотив: как жить, о чем писать и как не допустить фейков и вбросов на просторах Союзного государства.
Такой клуб - совершенно новое профессиональное сообщество: всего 19 человек из Беларуси и России. Это главы крупнейших телекомпаний, руководители агентств, газет, словом, интеллектуальный цвет Союзного государства. Подобное заседание проводится впервые, но все согласны: необходимость в таких встречах есть. А колорита придают те самые Вискули - легендарное место обросло легендами. Впрочем, допустить мифотворчества в современных медиа, как это часто получается у западных и некоторых восточных коллег, недопустимо.
Фейковым новостям - отдельное внимание. Плодятся они охотно, словно жуки: один вброс, и вся информационная система поражена, как вирус. На себе это хорошо прочувствовали Россия и США, где даже президентам приходится реагировать на "историю про Скрипалей" или, скажем, подтасовку на американских выборах - акулы пера и диктофона из "дома храбрых" во вмешательстве уже обвинили не только Москву, но и Пекин, Берлин, Тегеран - список большой. А "постправда" - феномен, когда политики эмоциями заглушают суть - токсин, поразивший медиа. И выработать антидот хотя бы для союзного пространства - ключевая для клуба задача.
Первое и главное правило клуба: разговор в формате Chatom house. Проще говоря, диалог за закрытой дверью. Круглый стол - тот самый, где решали судьбу Страны советов и решались на создание СНГ. Диалог под заповедный напев Беловежской пущи о большой игре, информационной войне и том, как в этом выживать.
Модератор встречи - Геннадий Давыдько, чей "Клуб редакторов" в телевизионной ипостаси собирает зрителей каждую пятницу на "Беларусь 1".
Когда на журналистов чаще смотрят как на бойцов информационного фронта, нежели настоящих информационщиков, еще сложнее выявить зерно истины. И пока Беларусь и Россия не могут обыграть и отыграть, в частности, молодое поколение у западного инфошума. Ключ к разгадке до банального прост.
Отметим, что один из организаторов клуба - Белорусский союз журналистов - намерен такие встречи сделать традицией. Более того, ассоциации с клубом бильбедерским отпадают напрочь - постоянно будут приглашать и новые лица. Российская сторона также проект поддержала. Предварительно заседание лиги выдающихся журналистов будет проходить раз в квартал. Впрочем, с периодичностью не загадывают: в журналистике органайзер выстраивается не по календарю, а по событиям дня, недели или месяца.
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