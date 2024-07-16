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В результате сильной бури в Минском районе пострадали 215 гектаров лесных массивов
Ликвидация последствий стихии - на контроле работников лесхозов. По оценкам специалистов, в результате сильной бури в центральном регионе пострадали 215 гектаров лесных массивов.
Самый большой урон - в Крупском и Минском районах. Так, в Боровлянском спецлесхозе сейчас ведутся активные работы по уборке бурелома, в первую очередь - в целях безопасности. Специалисты спиливают поврежденные деревья, чтобы избежать их падения. Далее идет очистка территории от поваленных стволов. Используют спецтехнику и многофункциональные деревообрабатывающие комплексы.
На оперативной работе задействовано 200 человек. Задача - полностью расчистить завалы и провести сплошную санитарную рубку поврежденных лесных территорий (а это площадь 50 гектаров) до конца месяца. В усиленном режиме работают и спасатели Минской области, они также помогали в распиловке поваленных деревьев. А за прошедшие сутки боевые расчеты выезжали на экстренную помощь в жилой сектор 9 раз.
В случае чрезвычайной ситуации спасатели напоминают - в первую очередь необходимо набирать горячие номера 101 и 112. Огненные бойцы прибудут на место в течение 15 минут и окажут профессиональную помощь.
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