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В Риге среди флагов чемпионата мира по хоккею флаг Беларуси заменили БЧБ-полотнищем

Кадры из самой Риги. На них возмутительное антидипломатическое своеволие местных властей. Мэр города собственноручно демонтировал государственный флаг Беларуси, заменив его БЧБ-полотнищем среди флагов чемпионата мира по хоккею в центре города. Мартиньш Стакис действовал на пару с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем. В Twitter рижский градоначальник сообщил, что эту материю ему "доверили политические беженцы из Беларуси".


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