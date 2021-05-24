В Риге среди флагов чемпионата мира по хоккею флаг Беларуси заменили БЧБ-полотнищем

Кадры из самой Риги. На них возмутительное антидипломатическое своеволие местных властей. Мэр города собственноручно демонтировал государственный флаг Беларуси, заменив его БЧБ-полотнищем среди флагов чемпионата мира по хоккею в центре города. Мартиньш Стакис действовал на пару с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем. В Twitter рижский градоначальник сообщил, что эту материю ему "доверили политические беженцы из Беларуси".