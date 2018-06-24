В ритме праздника сегодня живет Витебск

Город отмечает 1044-й день рождения. Самые тяжелые испытания пришлись на Великую Отечественную войну. Город возрождали из пепла. Витебск буквально был разрушен более чем на 90%. Сейчас это современный и комфортный для жизни город. Весь день сегодня здесь проходили праздничные гуляния, перформансы, вернисажи, танцевальные мастер-классы, литературные гостиные. О празднике города, который всегда в авангарде, - Марина Романовская.

1044-й день рождения Витебска жители и гости города встречают под зонтами. Но даже пасмурная погода не смогла омрачить праздник. Свой день рождения Витебск отмечает сразу на нескольких площадках. Среди них и Летний амфитеатр - сегодня здесь чествовали лауреатов почетного звания "Витебчанин года".

Живая музыка раздается по всему городу. И даже автобусная остановка сегодня - импровизированный танцпол. В праздничном ритме Витебск живет весь день. Праздник города - отличная возможность провести выходные с пользой. Изучив, к примеру, модели ретро-автомобилей. На главной площади Витебска экспозиция объединила несколько десятков эксклюзивных машин.

Запечатлели Витебск во всех красках сегодня и начинающие художники. В исторической части города ожили исторические персонажи. За возвышенное настроение гостей отвечали в том числе и уличные артисты. Любимцем публики более ста лет назад был Федор Махнов. Выделялся обычный крестьянин из-под Витебска необычным ростом - два метра 85 сантиметров. Сегодня в честь витебского "гулливера" открыли памятник. Скульптура - не сомневаются гости города - станет очередной достопримечательностью.

На ажурном балконе витебской ратуши в белоснежном платье играет скрипачка. Музыкальный перформанс в областном центре стартовал недавно, но уже пришелся по вкусу ценителям искусства. Сегодня аншлаг. Арт-проект, как и известная картина Марка Шагала, называется «Над городом».

В Музее истории Витебского народного училища, которое основал сам Марк Шагал, гости праздника стали свидетелями гашения почтовой марки. На ней изображены самые узнаваемые объекты города на Западной Двине, который гордится своей историей и выдающимися личностями.

Самые тяжелые годы Витебск пережил в Великую Отечественную войну. Город был практически полностью разрушен. Эпизод боя за освобождение Витебска сегодня воссоздали в исторической реконструкции. А к месту казни мирных жителей легли живые цветы.