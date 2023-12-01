ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В РНПЦ детской хирургии провели четыре операции по коррекции тяжелых пороков сердца

В РНПЦ детской хирургии в Минске провели четыре операции по коррекции тяжелейших пороков сердца у детей. Речь идет об аномалии Эбштейна - редкой патологии трехстворчатого клапана. Один из случаев более сложный. Аномалия сочеталась с корригированной транспозицией магистральных сосудов. Это порок сердца, при котором правое предсердие соединяется с морфологически левым желудочком, а левое предсердие - с правым. Такой сложности операция проведена впервые в Беларуси. Хирурги работали на протяжении восьми часов. Нашим специалистам помогал профессор из Швейцарии Афксендиос Калангос. После операции прошло менее суток, а юная пациентка - 10-летняя Каролина - уже пришла в себя и общается с мамой.

Самое главное, что случилось с этими детьми, - это то, что они не получили искусственный протез, который потом нужно менять в течение роста, а они получили операцию - самую лучшую для них. Это операция, сделанная на основе собственных тканей. Практически из ничего мы вместе с профессором смогли создать их родные клапаны.
Константин Дроздовский, главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения Беларуси

Все операции прошли успешно, в скором времени дети будут переведены в общую палату.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все