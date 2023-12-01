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В РНПЦ детской хирургии провели четыре операции по коррекции тяжелых пороков сердца
В РНПЦ детской хирургии в Минске провели четыре операции по коррекции тяжелейших пороков сердца у детей. Речь идет об аномалии Эбштейна - редкой патологии трехстворчатого клапана. Один из случаев более сложный. Аномалия сочеталась с корригированной транспозицией магистральных сосудов. Это порок сердца, при котором правое предсердие соединяется с морфологически левым желудочком, а левое предсердие - с правым. Такой сложности операция проведена впервые в Беларуси. Хирурги работали на протяжении восьми часов. Нашим специалистам помогал профессор из Швейцарии Афксендиос Калангос. После операции прошло менее суток, а юная пациентка - 10-летняя Каролина - уже пришла в себя и общается с мамой.
Самое главное, что случилось с этими детьми, - это то, что они не получили искусственный протез, который потом нужно менять в течение роста, а они получили операцию - самую лучшую для них. Это операция, сделанная на основе собственных тканей. Практически из ничего мы вместе с профессором смогли создать их родные клапаны.
Все операции прошли успешно, в скором времени дети будут переведены в общую палату.
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