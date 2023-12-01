В РНПЦ детской хирургии в Минске провели четыре операции по коррекции тяжелых пороков сердца у детей

Самое главное, что случилось с этими детьми, - это то, что они не получили искусственный протез, который потом нужно менять в течение роста, а они получили операцию - самую лучшую для них. Это операция, сделанная на основе собственных тканей. Практически из ничего мы вместе с профессором смогли создать их родные клапаны.

Константин Дроздовский, главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения Беларуси