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В РНПЦ детской хирургии в Минске провели четыре операции по коррекции тяжелых пороков сердца у детей
Профессионализм белорусских специалистов и сложнейшие техники. В РНПЦ детской хирургии провели четыре операции по коррекции тяжелых пороков сердца у юных пациентов. Один случай врачи охарактеризовали как наисложнейший и первый в Беларуси. Как себя чувствуют себя дети и какие прогнозы дают специалисты - узнала корреспондент АТН Светлана Чернова.
Коррекция сложного порока сердца
Всего сутки после операции. Десятилетняя Каролина уже пришла в себя и по мере сил общается с мамой. Накануне юная пациентка из Гродно перенесла сложнейшую операцию по коррекции врожденного порока сердца.
3 декабря у дочери день рождения - 11 лет будет, и врачи подарили ей новую жизнь, дочь как заново родилась. Я всегда доверяла нашим белорусским врачам, они говорят, как действовать, что делать, потому что Каролина родилась с врожденным пороком сердца.
Совместная работа белорусских специалистов и швейцарского кардиохирурга
Диагноз Каролины непростой. Девочка родилась с аномалией Эбштейна - редкой патологией трехстворчатого клапана. Кроме этого аномалия сочеталась с корригированной транспозицией магистральных сосудов. Это значит, что желудочки в сердце поменялись местами. Операция длилась около восьми часов. Коррекция порока такой сложности проведена в Беларуси впервые! Белорусским специалистам помогал детский кардиохирург из Швейцарии Афксендиос Калангос.
Важно не просто оказание помощи, а ее качество. Мой фонд Калангоса помогает пациентам с врожденными патологиями сердца в двадцати пяти странах. И мне есть с чем сравнить. Здесь очень высокий уровень медицины благодаря компетентным специалистам под руководством Константина Дроздовского.
Кроме Каролины в течение двух дней прооперировали еще троих детей с аномалией Эбштейна. Как правило, таким пациентам в будущем нужна пересадка сердца, но не в этой ситуации. Врачи сделали максимум. Над каждым случаем хирурги работали около шести часов.
Операции по коррекции порока аномалии Эбштейна прошли успешно
Самое главное, что случилось с этими детьми, - это то, что они не получили искусственный протез, который потом нужно менять в течение роста, а они получили операцию - самую лучшую для них. Это операция, сделанная на основе собственных тканей. Практически из ничего мы вместе с профессором смогли создать их родные клапаны.
Такие детки требуют повышенного внимания, потому что порок крайне сложный, операция длительная, различные осложнения бывают. За всем нужно следить ежечасно, каждые 2 часа повторять анализы, контролировать анализы определенные.
Все операции прошли успешно, в скором времени дети будут переведены в общую палату.
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