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В РНПЦ детской хирургии в Минске провели четыре операции по коррекции тяжелых пороков сердца у детей

Профессионализм белорусских специалистов и сложнейшие техники. В РНПЦ детской хирургии провели четыре операции по коррекции тяжелых пороков сердца у юных пациентов. Один случай врачи охарактеризовали как наисложнейший и первый в Беларуси. Как себя чувствуют себя дети и какие прогнозы дают специалисты - узнала корреспондент АТН Светлана Чернова.

Коррекция сложного порока сердца

Всего сутки после операции. Десятилетняя Каролина уже пришла в себя и по мере сил общается с мамой. Накануне юная пациентка из Гродно перенесла сложнейшую операцию по коррекции врожденного порока сердца.

3 декабря у дочери день рождения - 11 лет будет, и врачи подарили ей новую жизнь, дочь как заново родилась. Я всегда доверяла нашим белорусским врачам, они говорят, как действовать, что делать, потому что Каролина родилась с врожденным пороком сердца.
Ирина Иванова, мама Каролины

Совместная работа белорусских специалистов и швейцарского кардиохирурга

Диагноз Каролины непростой. Девочка родилась с аномалией Эбштейна - редкой патологией трехстворчатого клапана. Кроме этого аномалия сочеталась с корригированной транспозицией магистральных сосудов. Это значит, что желудочки в сердце поменялись местами. Операция длилась около восьми часов. Коррекция порока такой сложности проведена в Беларуси впервые! Белорусским специалистам помогал детский кардиохирург из Швейцарии Афксендиос Калангос.

Важно не просто оказание помощи, а ее качество. Мой фонд Калангоса помогает пациентам с врожденными патологиями сердца в двадцати пяти странах. И мне есть с чем сравнить. Здесь очень высокий уровень медицины благодаря компетентным специалистам под руководством Константина Дроздовского.
Афксендиос Калангос, детский кардиохирург (Швейцария)

Кроме Каролины в течение двух дней прооперировали еще троих детей с аномалией Эбштейна. Как правило, таким пациентам в будущем нужна пересадка сердца, но не в этой ситуации. Врачи сделали максимум. Над каждым случаем хирурги работали около шести часов.

Операции по коррекции порока аномалии Эбштейна прошли успешно

Самое главное, что случилось с этими детьми, - это то, что они не получили искусственный протез, который потом нужно менять в течение роста, а они получили операцию - самую лучшую для них. Это операция, сделанная на основе собственных тканей. Практически из ничего мы вместе с профессором смогли создать их родные клапаны.
Константин Дроздовский, главный внештатный детский кардиохирург Министерства здравоохранения Беларуси
Такие детки требуют повышенного внимания, потому что порок крайне сложный, операция длительная, различные осложнения бывают. За всем нужно следить ежечасно, каждые 2 часа повторять анализы, контролировать анализы определенные.
Александр Шалькевич, заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 3 РНПЦ детской хирургии

Все операции прошли успешно, в скором времени дети будут переведены в общую палату.

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