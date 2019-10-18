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В РНПЦ "Кардиология" начали устанавливать кардиостимуляторы по новой методике
Первым пациентом стал белорус с брадикардией -это низкий сердечный ритм. Теперь головокружение и предобморочное состояние больше не будут его беспокоить, как и возможные осложнения. Отметим, Беларусь первая среди стран СНГ, где опробовали такой метод коррекции ритма.
Сегодня в РНПЦ “Кардиология” 32-летнему пациенту установили кардиостимулятор по новой технологии. Жизненно необходимый имплант внедрили непосредственно в проводящую систему сердца малоинвазивным методом, т.е. без разрезов.
Ранее кардиостимуляторы устанавливали только в правый желудочек, из-за чего в некоторых случаях у пациента в дальнейшем могла возникнуть сердечная недостаточность. Отныне таких последствий бояться не стоит. Новая технология более физиологичная для организма, она позволяет синхронизировать работу правого и левого желудочков.
Операция длилась полтора часа. За 90 минут белорусские специалисты в тандеме с профессором из Польши решили проблему брадикардии - сниженной частоты сердечного ритма.
Уже завтра пациент сможет вернуться к привычному образу жизни, а через трое суток покинуть стены РНПЦ. К слову, Беларусь пока одна из первых среди стран СНГ, где применяется такая технология имплантации кардиостимуляторов. Установку кардиостимуляторов по новой методике буквально с завтрашнего дня будут осваивать хирурги медучреждений и в областях Беларуси. Кроме того, наши специалисты обучат новой методике спасения жизней коллег из стран СНГ.
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