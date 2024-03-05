3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В РНПЦ "Кардиология" проходят клинические испытания первых биопротезов белорусского производства
В Минске на базе РНПЦ "Кардиология" проходят клинические испытания первых биологических протезов клапанов сердца отечественного производства. Уже успешно проведено семь операций, состояние пациентов стабильное. Продлить жизнь помогает аортальный эндопротез "Планикс Б", созданный совместно с российскими коллегами. Он представляет собой трехстворчатый бескаркасный перикардиальный искусственный клапан сердца. Данная модель предназначена для поддержания работы органа и обеспечения нормального кровообращения в организме человека.
Потребность в биопротезах все время увеличивается, население стареет и в основном это старческие дегенеративные пороки. Сейчас мы начали испытывать два вида протезов - один "Планикс Б" (биологический), который производится на "Планаре". Сделали уже семь операций, они все прошли хорошо и, честно говоря, параметры, которые выдают эти биопротезы, наши отечественные, очень хорошие. В принципе мы можем отказаться от закупки, когда у нас закончатся клинические испытания, мы можем отказаться от закупки импортных или западных протезов.
Очень интересное взаимодействие у нас по разным областям, кардиохирургические заболевания: заболевание аорты, клапанов сердца, коронарных артерий. У нас достаточно интересные большие планы по взаимодействию. Я думаю что, это все будет реализоваться. Наше взаимодействие реализуется в интересах пациентов России, Беларуси. Когда я здесь был в первый раз, мои впечатления просто были ошеломительные, такая идеология взаимодействия кардиологов и кардиохирургов, такая организация работы. Это очень высокий уровень, и мы с удовольствием сюда приезжаем.
Программа и методика тестирования утверждена Минздравом. Клинические испытания первого биологического протеза клапанов сердца продолжаются.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
Изъято 225 кг наркотиков: белорусские и российские правоохранители пресекли международный наркоканал
В мире
Все
Новый министр обороны и запрет трансгендерной хирургии до 18: Трамп объявил о своих планах
Хуситы атаковали эскадру США - дроны обстреляли атомный авианосец и два эсминца
Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию-2024. О чем книга?
Турции предложили стать страной - партнером БРИКС
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ