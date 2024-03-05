В РНПЦ "Кардиология" проходят клинические испытания первых биопротезов белорусского производства

Очень интересное взаимодействие у нас по разным областям, кардиохирургические заболевания: заболевание аорты, клапанов сердца, коронарных артерий. У нас достаточно интересные большие планы по взаимодействию. Я думаю что, это все будет реализоваться. Наше взаимодействие реализуется в интересах пациентов России, Беларуси. Когда я здесь был в первый раз, мои впечатления просто были ошеломительные, такая идеология взаимодействия кардиологов и кардиохирургов, такая организация работы. Это очень высокий уровень, и мы с удовольствием сюда приезжаем.

Борис Козлов, завотделением сердечно-сосудистой хирургии НИИ кардиологии Томского НИМЦ (Россия)