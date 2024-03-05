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В РНПЦ "Кардиология" проходят клинические испытания первых биопротезов белорусского производства

В Минске на базе РНПЦ "Кардиология" проходят клинические испытания первых биологических протезов клапанов сердца отечественного производства. Уже успешно проведено семь операций, состояние пациентов стабильное. Продлить жизнь помогает аортальный эндопротез "Планикс Б", созданный совместно с российскими коллегами. Он представляет собой трехстворчатый бескаркасный перикардиальный искусственный клапан сердца. Данная модель предназначена для поддержания работы органа и обеспечения нормального кровообращения в организме человека.


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Потребность в биопротезах все время увеличивается, население стареет и в основном это старческие дегенеративные пороки. Сейчас мы начали испытывать два вида протезов - один "Планикс Б" (биологический), который производится на "Планаре". Сделали уже семь операций, они все прошли хорошо и, честно говоря, параметры, которые выдают эти биопротезы, наши отечественные, очень хорошие. В принципе мы можем отказаться от закупки, когда у нас закончатся клинические испытания, мы можем отказаться от закупки импортных или западных протезов.
Юрий Островский, замдиректора по инновационному развитию и высоким технологиям РНПЦ "Кардиология"
Очень интересное взаимодействие у нас по разным областям, кардиохирургические заболевания: заболевание аорты, клапанов сердца, коронарных артерий. У нас достаточно интересные большие планы по взаимодействию. Я думаю что, это все будет реализоваться. Наше взаимодействие реализуется в интересах пациентов России, Беларуси. Когда я здесь был в первый раз, мои впечатления просто были ошеломительные, такая идеология взаимодействия кардиологов и кардиохирургов, такая организация работы. Это очень высокий уровень, и мы с удовольствием сюда приезжаем.
Борис Козлов, завотделением сердечно-сосудистой хирургии НИИ кардиологии Томского НИМЦ (Россия)

Программа и методика тестирования утверждена Минздравом. Клинические испытания первого биологического протеза клапанов сердца продолжаются.

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