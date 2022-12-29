В РНПЦ "Мать и дитя" подарки вручил министр здравоохранения

Акция "Наши дети" объединяет десятки локаций в разных уголках Беларуси.

Сегодня в РНПЦ "Мать и дитя" заботой и вниманием окружили самых маленьких. С начала марафона добра здесь родились более 140 детей. Республиканский центр с подарками и пожеланиями посетил министр здравоохранения и вручил мамам комплекты для новорожденных.

Сергей Васильев, директор РНПЦ "Мать и дитя": Акция "Наши дети" - это проявление заботы, внимания. В такой ситуации, когда кругом праздник, а у тебя есть какие-то проблемы, придешь, поздравишь, подарок вручишь, и мама, безусловно, счастлива.