В РНПЦ неврологии и нейрохирургии провели уникальную операцию

Сложную операцию провели белорусские нейрохирурги. Им удалось полностью удалить крупную опухоль из спинного мозга. Мужчина из Украины обращался в разные клиники по всему миру, но только в нашей стране врачи согласились его прооперировать. Как чувствует себя пациент сейчас - узнала Юлия Гризунт.



Еще пару месяцев назад Александр Артеменко был уверен, что его брат смертельно болен. Неоперабельная опухоль, полный отказ нижних конечностей. Полгода Сергей Артеменко слышал от врачей страшные прогнозы. Однако белорусский нейрохирург Антон Викторович Родич согласился оперировать непростого пациента из Украины. У мужчины была крупная опухоль внутри спинного мозга. Из-за сложной локализации образования врачи из других стран отказывались от операции.







Операция для наших медиков очень редкая

Ежегодно белорусские нейрохирурги проводят всего около 10 подобных вмешательств. И каждое из них, как правило, не похоже на предыдущее.

Александр Головко, ведущий научный сотрудник РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

"Ситуация осложнялась тем, что опухоль имела большие размеры и располагалась в шейном отделе спинного мозга. Риск таких вмешательств обусловлен высоким риском развития индивидуализации в послеоперационном периоде. Он встал на ноги на следующий день после перевода из реанимации в наше отделение, а со второго дня начал ходить по отделению".

Операция длилась 3 часа. В ней участвовала целая бригада из медсестер, анестезиологов и двух хирургов. Общими силами удалить получилось всю опухоль.

Конечно, такая операция возможна только при наличии профессионального оборудования. Например, с помощью аппарата КТ можно сделать максимально четкие 3Д-снимки в любой момент процедуры. А операционный микроскоп позволяет работать в глубинных отделах головного и спинного мозга.





В 2019 году в РНПЦ неврологии и нейрохирургии обратились 350 иностранных пациентов

А сегодня в медцентре прооперировали еще одного пациента из-за рубежа. Литовец Валдас Гимбутис уже почти 20 лет живет в Англии. Там 4 года он простоял на очереди, чтобы удалить межпозвоночную грыжу. За это время боль в спине стала такой невыносимой, что пришлось обратиться за помощью в другую страну.

Валдас Гимбутис, пациент РНПЦ неврологии и нейрохирургии

: "Когда начинается приступ, я даже ходить не могу, ничего нельзя поднимать. Я с женой начал искать клинику какую-нибудь, где такую операцию можно провести без очереди. Нашли вот эту в Беларуси".

Всего в прошлом году в РНПЦ неврологии за помощью обратились 350 пациентов из-за рубежа.

Антон Родич, врач-нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

"В течение последних лет у нас были пациенты не только из Казахстана, России, Украины, таких достаточно много. Были пациенты и из Индии, из Северной Ирландии, из Чехии. В последнее время их становится все больше и больше".





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