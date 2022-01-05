В РНПЦ прошло активное обсуждение проекта Конституции Беларуси
В Беларуси продолжается активное обсуждение проекта Основного закона страны. Как новая редакция Конституции изменит жизнь каждого гражданина? Кто станет делегатами Всебелорусского народного собрания? Будет ли сохранена социально-ориентированная политика государства? Такие вопросы сегодня интересовали участников дискуссии, которую провели депутаты с работниками РНПЦ оториноларингологии.
Еще до начала работы Конституционной комиссии, когда мы проводили диалоговые площадки, предложений было много. И в частности, в РНПЦ оториноларингологии тоже были предложения, которые мы подавали. Есть учтенные предложения - то, что касается охраны здоровья, молодежи. Для нас ведь важно учесть мнения максимального количества людей, и чтобы они высказали свое мнение, пришли на референдум и проголосовали за свое мнение.
Масштабное общественное обсуждение нового проекта Конституции проходит во всех регионах страны. Работает также формат электронных общественных приемных. Принять участие в кампании может каждый. Ознакомиться с проектом изменений в Конституцию можно на национальном правовом интернет-портале.