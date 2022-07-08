Операцию по исправлению врожденной деформации позвоночника провели 5-летнему мальчику

Сложнейшую операцию по исправлению врожденной деформации позвоночника 5-летнему мальчику провели сегодня в РНПЦ травматологии и ортопедии. По обе стороны операционного стола работали хирурги двух стран Беларуси и России. Как прошла операция для маленького пациента и какие прогнозы делают хирурги,узнала Светлана Чернова.

На операционном столе 5-летний ребенок. Мальчик Саша родился с деформацией позвоночника. При таком диагнозе аномалия вступает в конфликт со спинным мозгом и с возрастом ребенок навсегда утрачивает возможность передвигаться. Но не в этой ситуации. Сегодня маленькому Саше установили металлоконструкцию, которая исправит деформацию. В операционном зале белорусским специалистам ассистировал коллега из России. Совместная работа – итог программы Союзного государства «Спинальные системы». За время ее работы специалисты научились диагностировать заболевания, основываясь на молекулярно-генетических и биохимических исследованиях.





Когда мы выявляем эти маркеры, можем заранее сказать, будет ли эта деформация у ребенка прогрессировать или она будет стабильная в течение жизни. Если мы понимаем, что она будет прогрессировать, мы сразу же рекомендуем ранее хирургическое лечение. Сергей Виссарионов, директор ФГБУ "НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера"

Операция по исправлению врожденного дефекта позвоночника проводится единожды

В Беларуси около 1500 детей имеют врожденное искривление позвоночного столба. По словам врачей, провести лечение нужно как можно раньше. Прооперированные дети могут начинать подниматься и ходить уже в раннем послеоперационном периоде, в некоторых случаях даже без вспомогательных средств. Повторные операции в течение жизни не требуются.

При операции используют отечественные спинальные системы. Разработка позволяет сократить срок лечения в 2-3 раза и снизить расходы. Системы из титановых сплавов дешевле иностранных аналогов в несколько раз, при этом ничуть не уступают по качеству.

По новой технологии с использованием отечественных металлоконструкций прооперировано 30 детей

А это уже 100 % импортозамещение. И все это тоже итог работы четырехлетней программы Союзного государства «Спинальные системы». За последние два года по новой технологии прооперировали около 30 детей.





Для нас эта операция, не скажу, что рутина. Каждая операция - это всегда подготовка, определенные нервы, но, тем не менее, мы уверены в том, что вылечим этого ребенка. В этом году мы планируем использование и данных методик, и данных металлоконструкций отечественного производства для внедрения в регионах республики Беларусь. Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии

Прооперированные дети могут начинатьходить уже в раннем послеоперационном периоде