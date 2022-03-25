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В роддоме 6-й клинической больницы Минска началась дезинфекция после COVID-19

Белорусские больницы постепенно переходят на привычный формат работы. Во всех областях нашей страны эпидситуация позволяет поэтапно выводить отделения из ковидного режима. Так, мероприятия по дезинфекции начались и в роддоме 6-й больницы Минска. Это учреждение перепрофилировали под прием беременных пациентов с COVID-19 еще в апреле 2020 года. Это единственный столичный роддом, который за все время пандемии принимал беременных с коронавирусной инфекцией. Отметим, учреждение закрыто на дезобработку до середины апреля.

За два года в "шестерке" принято более 3,5 тысячи родов, в том числе почти 800 у пациенток с коронавирусной инфекцией. Лишь три ребенка появились на свет с положительным тестом. Всего же за период пандемии в 6-й больнице пролечено более 20 тысяч пациентов с COVID-19.

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