В роддоме 6-й клинической больницы Минска началась дезинфекция после COVID-19

Белорусские больницы постепенно переходят на привычный формат работы. Во всех областях нашей страны эпидситуация позволяет поэтапно выводить отделения из ковидного режима. Так, мероприятия по дезинфекции начались и в роддоме 6-й больницы Минска. Это учреждение перепрофилировали под прием беременных пациентов с COVID-19 еще в апреле 2020 года. Это единственный столичный роддом, который за все время пандемии принимал беременных с коронавирусной инфекцией. Отметим, учреждение закрыто на дезобработку до середины апреля.