В Рогачевском районе пенсионерка получила ожоги при попытке самостоятельно потушить пожар

В Рогачевском районе пенсионерка получила ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар, передает БЕЛТА.



Спасатели 9 февраля в 22:20 получили информацию о пожаре в доме на территории садового товарищества "Друть" рядом с деревней Близнецы. Пытаясь самостоятельно потушить огонь, хозяйка дачи 1956 года рождения получила ожоги. Женщину госпитализировали.



