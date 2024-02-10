ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Рогачевском районе пенсионерка получила ожоги при попытке самостоятельно потушить пожар

В Рогачевском районе пенсионерка получила ожоги при попытке самостоятельно потушить пожар

В Рогачевском районе пенсионерка получила ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар, передает БЕЛТА.

Спасатели 9 февраля в 22:20 получили информацию о пожаре в доме на территории садового товарищества "Друть" рядом с деревней Близнецы. Пытаясь самостоятельно потушить огонь, хозяйка дачи 1956 года рождения получила ожоги. Женщину госпитализировали.

Специалисты выясняют причины возгорания.

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все