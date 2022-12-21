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В России начался отбор белорусских кандидатов для космического полета, претенденты от Беларуси - девушки в возрасте от 22 до 35 лет

Белорусские кандидаты для полета в космос приступили к отбору в России. Информацию об этом подтвердили в Академии наук.

В подмосковном Центре подготовки космонавтов имени Гагарина белорусам предстоит пройти медобследования. По их результатам главная медицинская комиссия определит годность кандидатов к космическому полету на российском корабле "Союз МС".

В течение этого года проводился очень широкий отбор в разных ведомствах, отраслях. В нем приняли участие более 2 тыс. человек. Было такое поручение, что это должна быть девушка. Они прошли тщательные медицинские исследования. Девушка должна олицетворять Беларусь. Отобрано несколько девушек. Теперь они отправлены в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина в Россию.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси

Претендентки от Беларуси в возрасте от 22 до 35 лет. Прошедших медицинские обследования ждет серьезная полугодовая подготовка. В том числе на тренажерах. Планируется, что завершится она осенью.

Это не просто полет, претендент должен выполнить научную программу. Мы готовим космонавта-исследователя в области физиологии, здоровья, биотехнологий, агроисследований, выращивания зелени для пищевых целей, исследование и апробация приборов, которые мы сделали и хотим посмотреть, как они будут работать в космосе.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси

Обеспечить подготовку и космический полет представителя Беларуси - поручение Александра Лукашенко и Владимира Путина. Такое решение лидерами было принято во время посещения космодрома Восточный. Это станет новой важной вехой нашего сотрудничества в освоении и изучении космоса.

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