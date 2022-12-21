В России начался отбор белорусских кандидатов для космического полета, претенденты от Беларуси - девушки в возрасте от 22 до 35 лет

В течение этого года проводился очень широкий отбор в разных ведомствах, отраслях. В нем приняли участие более 2 тыс. человек. Было такое поручение, что это должна быть девушка. Они прошли тщательные медицинские исследования. Девушка должна олицетворять Беларусь. Отобрано несколько девушек. Теперь они отправлены в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина в Россию.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси