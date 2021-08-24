В России проходит военная олимпиада - Армейские международные игры.

Наши танкисты готовятся к индивидуальной гонке. По жеребьевке, цвет танка - желтый. Соперниками стали команды из Азербайджана, Казахстана и Сербии. Накануне здесь в скорости и меткости соревновались экипажи из Монголии, Вьетнама, Сирии и Венесуэлы. Наши танкисты внимательно наблюдали за гонкой с трибуны. Белорусы уже завоевывали и серебро, и бронзу, в этот раз будут сражаться за золото.