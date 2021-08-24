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В России проходит военная олимпиада - Армейские международные игры
В России проходит военная олимпиада - Армейские международные игры.
Наши танкисты готовятся к индивидуальной гонке. По жеребьевке, цвет танка - желтый. Соперниками стали команды из Азербайджана, Казахстана и Сербии. Накануне здесь в скорости и меткости соревновались экипажи из Монголии, Вьетнама, Сирии и Венесуэлы. Наши танкисты внимательно наблюдали за гонкой с трибуны. Белорусы уже завоевывали и серебро, и бронзу, в этот раз будут сражаться за золото.
Белорусские военные участвуют в 27 конкурсах Армейских международных игр
Белорусские военные будут бороться за награды в 27 конкурсах из 34. Снайперы, разведчики, летчики, кинологи, картографы - игры получатся очень зрелищными. В этом году наша страна уже в седьмой раз на военной олимпиаде. Вооруженные Силы Беларуси принимают участие с самого начала образования Армейских международных игр.
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