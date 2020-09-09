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В России сегодня стартовала третья фаза клинических исследований вакцины против нового коронавируса

В России сегодня стартовала третья фаза клинических исследований вакцины против нового коронавируса. Для участия в третьем этапе за 10 дней набралось около 31 тысячи добровольцев. Впервые в мире запускается и информационный ресурс по сопровождению лиц, которые будут провакцинированы. А мобильное приложение позволит установить прямой контакт пациента и разработчика препарата.

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