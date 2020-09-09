В России сегодня стартовала третья фаза клинических исследований вакцины против нового коронавируса. Для участия в третьем этапе за 10 дней набралось около 31 тысячи добровольцев. Впервые в мире запускается и информационный ресурс по сопровождению лиц, которые будут провакцинированы. А мобильное приложение позволит установить прямой контакт пациента и разработчика препарата.



