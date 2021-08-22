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В России стартует международный военно-технический форум "Армия-2021"
Факт
Новинки от двух десятков ведущих белорусских предприятий - на международном военно-техническом форуме "Армия 2021". Официальное открытие состоится завтра, но уже сегодня журналисты смогли ознакомиться с наиболее интересными экспонатами. Например, электромеханический завод "Агат", кроме комплексов связи представил "Мобильный дом для спецназа", правда, пока только в виде макета. К услугам военных кухня, санузел, климат-контроль. Машина оснащена системой связи и полным боевым комплектом: от автоматов, до гранатометов.
Бронетранспортер Volat V2. Масса - около 20 тонн, максимальная скорость 110 км в час.
"Минский завод колесных тягачей", основной поставщик тяжелых шасси для российских ракетных комплексов, в этот раз презентовал новый бронетранспортер Volat V2. Масса - около 20 тонн, максимальная скорость 110 км в час. Броня выдержит обстрел стрелковым оружием и наезд на 6-килограммовую мину. Для МЗКТ это первый плавающий бронетранспортер. Как раз после завершения форума "Армия-2021" машина приступит к водным испытаниям.
Новинку представило и витебское конструкторское бюро "Дисплей". Одна из последних разработок предприятия - тактические очки со встроенной микросистемой. То есть, вся информация поступает на мини-экран, который расположен прямо перед глазом. Разведчики могут одновременно считывать информацию и следить за обстановкой, ничем себя не выдавая.
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