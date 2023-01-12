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В России впервые обнаружен новый подвид омикрон-штамма "кракен"
В России впервые выявлен новый вариант коронавирусной инфекции "кракен", сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Первый случай заражения субвариантом омикрона XBB.1.5 ("кракен") был зафиксирован в Пензенской области в рамках мониторинга циркуляции вариантов коронавируса в стране.
В ведомстве отметили, что в настоящее время в России распространена достаточно широкая линейка разновидностей омикрон-штамма коронавируса, но доминирующей остается линия ВА.5.
Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что "кракен" не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие варианты коронавируса. Но существуют данные, указывающие на то, что данный подвид является более заразным и распространяется быстрее.
Фото:pixabay.com
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