В России впервые обнаружен новый подвид омикрон-штамма "кракен"

В России впервые выявлен новый вариант коронавирусной инфекции "кракен", сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Первый случай заражения субвариантом омикрона XBB.1.5 ("кракен") был зафиксирован в Пензенской области в рамках мониторинга циркуляции вариантов коронавируса в стране.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в России распространена достаточно широкая линейка разновидностей омикрон-штамма коронавируса, но доминирующей остается линия ВА.5.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что "кракен" не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие варианты коронавируса. Но существуют данные, указывающие на то, что данный подвид является более заразным и распространяется быстрее.