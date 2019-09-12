В России все готово к старту оперативного учения "Щит Союза - 2019"

На полигоне в Нижегородской области практически все готово к старту оперативного учения Вооруженных Сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019". Основная история действий - отражение атаки незаконных формирований, а также прикрытие госграницы и ведение боевых действий. Во время маневров военное руководство проверит готовность войск двух стран работать в тандеме. От нашей страны примут участие свыше 4-х тысяч военнослужащих. Учения носят исключительно оборонительный характер.