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В России вырос спрос на автокредиты
Наши соседи стали чаще брать автокредиты. После снятия карантинных мер число заимствований в июле выросло до рекордных 82,5 тысяч. Это плюс 15 %. Эксперты считают, что россияне бросились скупать автомобили из-за ожидания роста цен на них, некоторые производители уже пошли на этот шаг. Однако вряд ли этот всплеск продлится. Дилеры уже начали объявлять об отсутствии предновогодних акций, которые обычно влияют на спрос. Да и во время пандемии многие производители остановили свои конвейеры, а потому им просто нечем торговать.
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