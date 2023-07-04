В России задержали группу аферистов, которые подозреваются в подделке договоров купли-продажи недвижимости

Поддельные договоры купли-продажи на недвижимость с отсылкой к середине 90-х. Российская полиция сообщила о задержании группы аферистов из города Видное. Их специализация была - недвижимость. И именно та, собственники которой скончались, были похоронены за счет государства и не имели наследников. Мошенники изготавливали поддельные документы о купле-продаже принадлежавшего умершим жилья, якобы заключенные в середине 90-х годов. На основании фиктивных нотариальных доверенностей они регистрировали право собственности на граждан, которые имели неизлечимое заболевание или вели асоциальный образ жизни. Затем переоформляли недвижимость на одного из аферистов, который продавал ее уже добросовестным покупателям. На счету задержанных, это на момент ареста, несколько сделок с недвижимостью в поселке Развилка и в городе Видное. Но сами аферисты предпочитают не комментировать данные заявления полиции.