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Обязательный курс начальной военной подготовки введут в российских школах

Обязательный курс начальной военной подготовки введут в российских школах

Курс по начальной военной подготовке, который планируется внедрить в следующем учебном году в школах России, будет обязательным, сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.

"[Курс будет] в рамках предмета ОБЖ, а предмет ОБЖ обязательный", - сказал министр, отвечая на вопрос журналиста об обязательности курса.

Кравцов добавил, что министерство готовит соответствующую программу, а учителя пройдут повышение квалификации.

Ранее из ответа Минпросвещения руководителю фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергею Миронову (копия документа есть в распоряжении ТАСС) стало известно, что министерство ведет разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки в школах и колледжах в рамках времени, отведенного инструкцией на обучение граждан начальным знаниям в области обороны (в объеме 35 часов в течение пяти дней). Кравцов ранее в среду также сообщал, что модуль появится со следующего учебного года в школах, до 1 января идет его подготовка, затем пройдет апробация.


Фото:© Владимир Смирнов/ ТАСС

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