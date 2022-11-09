Обязательный курс начальной военной подготовки введут в российских школах

Курс по начальной военной подготовке, который планируется внедрить в следующем учебном году в школах России, будет обязательным, сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее из ответа Минпросвещения руководителю фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергею Миронову (копия документа есть в распоряжении ТАСС) стало известно, что министерство ведет разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки в школах и колледжах в рамках времени, отведенного инструкцией на обучение граждан начальным знаниям в области обороны (в объеме 35 часов в течение пяти дней). Кравцов ранее в среду также сообщал, что модуль появится со следующего учебного года в школах, до 1 января идет его подготовка, затем пройдет апробация.