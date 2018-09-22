Один из акцентов совещания - активнее взаимодействовать на самых разных уровнях. Необходимо продвигать и свои идеи, и свой опыт. В российском Обнинске торжественно открыли "Белорусский квартал". Его возвели под ключ наши строители. Это 3 дома - 652 квартиры с удобными индивидуальными планировками. Плюс комфортная инфраструктура - стадионы для мини-футбола и гандбола, уличные тренажеры, детские площадки и уникальный дендропарк. "Белорусский квартал" уже 5-й проект в Калужской области. На очереди еще один. В следующем году здесь же наши строители возведут новый жилой комплекс "Просто космос".