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В Россонах открыли мемориальный сквер, который хранит память о событиях Великой Отечественной войны

В Россонах Витебской области после реконструкции открыли мемориальный сквер, который хранит память о событиях Великой Отечественной войны. Этот регион называют краем партизанской славы. Мемориалу более 50 лет, он был установлен на месте захоронения двух с половиной тысяч человек. Это советские воины, партизаны и подпольщики.

Память о Великой Отечественной войне хранит и Музей боевого содружества. Также в центре Россон возведена Аллея славы - в честь всех, кто боролся за победу, а также прославлял родной край в послевоенные годы.

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