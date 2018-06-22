В Россонах открыли мемориальный сквер, который хранит память о событиях Великой Отечественной войны

В Россонах Витебской области после реконструкции открыли мемориальный сквер, который хранит память о событиях Великой Отечественной войны. Этот регион называют краем партизанской славы. Мемориалу более 50 лет, он был установлен на месте захоронения двух с половиной тысяч человек. Это советские воины, партизаны и подпольщики.