В Россонском районе на месте падения боевого самолета времен ВОВ идут раскопки

Белорусы не только сохраняют, но и вписывают в историю новые имена и героические подвиги павших героев. В Россонском районе, вблизи деревни Ковали, работают поисковики. По информации, полученной от местных жителей, здесь в 1941 году был сбит советский самолет.

В ходе разведывательных работ на месте предположительного падения найдены элементы фюзеляжа, двух парашютных систем, фрагменты человеческих останков. Поисковики рассчитывают поднять и двигатель с номером машины. Это позволит установить имена погибших летчиков.