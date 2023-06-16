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В Россонском районе на месте падения боевого самолета времен ВОВ идут раскопки
Белорусы не только сохраняют, но и вписывают в историю новые имена и героические подвиги павших героев. В Россонском районе, вблизи деревни Ковали, работают поисковики. По информации, полученной от местных жителей, здесь в 1941 году был сбит советский самолет.
В ходе разведывательных работ на месте предположительного падения найдены элементы фюзеляжа, двух парашютных систем, фрагменты человеческих останков. Поисковики рассчитывают поднять и двигатель с номером машины. Это позволит установить имена погибших летчиков.
Раскопки стали продолжением истории двухлетней давности: тогда вблизи деревни Ковали поисковики подняли останки неизвестной парашютистки: ее, погибшую при десантировании, захоронили местные жители. Они же рассказали, что в небе над деревней последний бой приняли две крылатые машины. Найти их - задача поисковиков.
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