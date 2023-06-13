В Россонском районе поисковики ищут место падения советской летной машины времен Великой Отечественной войны

По всем датам, что мы здесь находили, это, вероятнее всего, был 41-й год - самый такой по номерам, по экипажам - самый сложный. Документов осталось немного. Начали сбор деталей по поверхности, также подъем ферментированных останков экипажа, парашютных систем, оборудования, которое стояло непосредственно в самолете. Все говорит о том, что это действительно СБ.

Александр Борисов, руководитель Информационного центра Архивно-мемориальной работы поискового отряда "Разведчики воинской славы"