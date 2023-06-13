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В Россонском районе поисковики ищут место падения советской летной машины времен Великой Отечественной войны
В Россонском районе поисковики ищут самолет времен Великой Отечественной войны. По рассказам старожилов, две советские летные машины потерпели крушение в небе над деревней Ковали.
Место падения одной удалось установить: из земли подняты сопутствующие находки - это элементы двух парашютных систем, боеприпасы, фрагменты фюзеляжа. Работает специальная техника - поисковики надеются найти двигатели или другие номерные части самолета.
Ольга Масловская побывала на месте раскопок.
Поиски места падения самолета времен Великой Отечественной войны
Пять километров вглубь чащи - без проводника в Россонских лесах делать нечего. Для поисковиков им стала старейшина деревни Ковали Галина Бутор. Два года она собирала информацию от старожилов о месте падения военного самолета. То, что летная машина пала в бою над Ковалями, подтверждает следующий факт: в годы войны местные жители обнаружили в лесу висящую на стропах женщину-парашютистку. Ее похоронили рядом с партизанскими могилами. В 2021-м останки с почестями перезахоронили.
Наши разведчики воинской славы не оставили нас в покое. Пришлось искать очевидцев, где здесь может быть какой-то самолет. И оказалось, что люди наши, старожилы, ходили в лес сюда в грибы-ягоды. Говорят: да, мы знали. И место называлось "под разбитым самолетом"
Находки подтвердили: В небе над ковалями погиб бомбардировщик СБ
На разведку поисковики отправились осенью. Мелкие находки подтвердили: здесь действительно терпел крушение самолет. Предположительно, это скоростной фронтовой бомбардировщик СБ.
По всем датам, что мы здесь находили, это, вероятнее всего, был 41-й год - самый такой по номерам, по экипажам - самый сложный. Документов осталось немного. Начали сбор деталей по поверхности, также подъем ферментированных останков экипажа, парашютных систем, оборудования, которое стояло непосредственно в самолете. Все говорит о том, что это действительно СБ.
Более точную информацию помогут установить номерные детали самолета. К поиску подключили специальную технику.
В раскопках задействована специальная техника
Горы песка поднял ковш экскаватора, но пока крупные детали летной машины обнаружить не удалось. Место раскопа корректируют при помощи металлоискателя. Поисковики надеются поднять двигатель самолета с номерным обозначением. Это позволит установить имена членов экипажа.
По двум парашютным системам можно сказать уже, что их двое, поэтому с почестями будут в любом случае перезахоронены. В этом году это первая такая выездная экспедиция. К нам обратились еще Чашники. Там, предположительно, два места падения самолета.
Факт
15 мест гибели советских машин времен Великой Отечественной войны исследуют в Витебской области
Еще Полоцкий район, микрорайон Боровуха в Новополоцке - не менее 15 мест гибели советских машин "Победа" поисковики намерены исследовать этим летом. Семь точек на карте установлены точно. Поэтому есть все шансы поднять металл, а, значит, вычеркнуть несколько имен из списка пропавших без вести.
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