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В Россонском районе задержали крупную партию нелегального алкоголя

В Россонском районе задержали крупную партию нелегального алкоголя, антисептика и коньячного спирта. Товар из России и, по словам владельца, для собственных нужд. По информации витебских правоохранителей, машину остановили для проверки. Всего у 31-летнего мужчины изъято 100 литров с медраствором, 40 литров коньячного спирта, а также 200 бутылок водки российского производства. Все - без белорусских акцизов и документов. Продукция изъята до решения суда.

Некоторое время назад300 литров спиртосодержащей жидкости обнаружили в тайнике в автомобиле жителя Бобруйска.

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