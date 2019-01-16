В Россонском районе задержали крупную партию нелегального алкоголя, антисептика и коньячного спирта. Товар из России и, по словам владельца, для собственных нужд. По информации витебских правоохранителей, машину остановили для проверки. Всего у 31-летнего мужчины изъято 100 литров с медраствором, 40 литров коньячного спирта, а также 200 бутылок водки российского производства. Все - без белорусских акцизов и документов. Продукция изъята до решения суда.