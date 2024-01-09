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В Рождество в Бресте на свет появились 6 малышей
В светлый праздник Рождества Христова в Бресте на свет появились 6 малышей - 3 мальчика и 3 девочки.
Рожденных под счастливой звездой и их мам поздравил архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. Такие визиты, отмечают в роддоме, уже добрая традиция. У одних женщин новорожденный ребенок является первенцем, а другие с появлением на свет малыша получили новый и такой почетный статус - "многодетная мама". Например, маленькая Люба стала третьим ребенком в семье.
Иоанн, архиепископ Брестский и Кобринский:
Рождение нового человека, рождение ребенка - это очень великое дело, это важное дело. Конечно, в данном случае дети родились в праздник Рождества Христова, это несколько величественнее, но должен вам сказать, что дети, которые рождаются каждый день, это дети Божьи, потому что по Божьему благословению они пришли на эту землю.
Такжеархиепископподчеркнул: самое важное, чтобы родители были добрым примером для своих детей, а семьи оставались очагом любви и взаимоуважения.
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