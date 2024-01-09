В Рождество в Бресте на свет появились 6 малышей

Иоанн, архиепископ Брестский и Кобринский:

Рождение нового человека, рождение ребенка - это очень великое дело, это важное дело. Конечно, в данном случае дети родились в праздник Рождества Христова, это несколько величественнее, но должен вам сказать, что дети, которые рождаются каждый день, это дети Божьи, потому что по Божьему благословению они пришли на эту землю.