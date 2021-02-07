С какими предложениями и идеями едут делегаты из регионов - в рубрике "Контекст"

Отток кадров на селе, закрепление молодежи - темы и правда важные для Беларуси на данном этапе

Сделать регионы экономически сильными и позволить им самостоятельно решать задачи местного значения - сегодня лучшее вложение. Именно поэтому в программе народного вече это один из главных приоритетов. Основной проект документа, представленный на обозрение белорусам две недели назад, неокончательный. Ведь в итоге ключевые решения, принятые на ВНС, в нем также пропишут.

Тысячи предложений со всех уголков нашей страны. Белорусы к подготовке к собранию подошли более чем основательно. Не удивительно, ведь страна на пороге важных решений. И нам всем коллегиально предстоит разобраться, как Беларусь будет развиваться в ближайшие пять лет.

В преддверии большого народного диалога прошли местные встречи делегатов. Им как представителям своих регионов отстаивать интересы земляков в столице уже на будущей неделе. Хотя во многом эти интересы на самом-то деле схожи (что в Гродно, что, скажем, в Могилеве). Во главе угла политическая стабильность, благополучие, качество жизни.

Планы на ближайшую пятилетку, честно говоря, у правительства очень амбициозны. Рост ВВП в 1,2 раза. Заработать на экспорте хотим более 50 млрд долларов. В полтора, а то и в два раза планируем увеличить зарплаты учителей, медиков и соцработников.

Что экономического найдем в портфеле наших делегатов?

Предстоит пристально рассмотреть и экономики регионов. Большое внимание уделялось им и в предыдущей программе. Сделано многое, но далеко не все. Например, только благодаря мерам поддержки юго-востока Могилевщины привлекли свыше 37 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Почти две с половиной тысячи человек получили новые рабочие места. Дифференцированный подход к каждому региону. Такой принцип заложен в проекте Программы 2021-2205 годы. На будущей неделе услышат каждого делегата.

Сделать регионы экономически сильными и позволить им самостоятельно решать задачи местного значения

Цель одна: повышение качества жизни белорусов

Это будет действительно большой разговор о нашем будущем. В том числе и с людьми, кому это будущее строить и предстоит. Потому молодежная политика как никогда на высоких позициях в предстоящей повестке. Голос здравых амбиций и смелости тоже прозвучит с трибуны.У каждого из них разные точки зрения, но конечная цель одна - сделать Беларусь лучше. Всебелорусское народное собрание - это путь к народному единству.