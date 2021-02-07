3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
С какими предложениями и идеями едут делегаты из регионов - в рубрике "Контекст"
Отток кадров на селе, закрепление молодежи - темы и правда важные для Беларуси на данном этапе
Сделать регионы экономически сильными и позволить им самостоятельно решать задачи местного значения - сегодня лучшее вложение. Именно поэтому в программе народного вече это один из главных приоритетов. Основной проект документа, представленный на обозрение белорусам две недели назад, неокончательный. Ведь в итоге ключевые решения, принятые на ВНС, в нем также пропишут.
Тысячи предложений со всех уголков нашей страны. Белорусы к подготовке к собранию подошли более чем основательно. Не удивительно, ведь страна на пороге важных решений. И нам всем коллегиально предстоит разобраться, как Беларусь будет развиваться в ближайшие пять лет.
В преддверии большого народного диалога прошли местные встречи делегатов. Им как представителям своих регионов отстаивать интересы земляков в столице уже на будущей неделе. Хотя во многом эти интересы на самом-то деле схожи (что в Гродно, что, скажем, в Могилеве). Во главе угла политическая стабильность, благополучие, качество жизни.
Планы на ближайшую пятилетку, честно говоря, у правительства очень амбициозны. Рост ВВП в 1,2 раза. Заработать на экспорте хотим более 50 млрд долларов. В полтора, а то и в два раза планируем увеличить зарплаты учителей, медиков и соцработников.
Что экономического найдем в портфеле наших делегатов?
Предстоит пристально рассмотреть и экономики регионов. Большое внимание уделялось им и в предыдущей программе. Сделано многое, но далеко не все. Например, только благодаря мерам поддержки юго-востока Могилевщины привлекли свыше 37 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Почти две с половиной тысячи человек получили новые рабочие места. Дифференцированный подход к каждому региону. Такой принцип заложен в проекте Программы 2021-2205 годы. На будущей неделе услышат каждого делегата.
Сделать регионы экономически сильными и позволить им самостоятельно решать задачи местного значения
Цель одна: повышение качества жизни белорусов
Это будет действительно большой разговор о нашем будущем. В том числе и с людьми, кому это будущее строить и предстоит. Потому молодежная политика как никогда на высоких позициях в предстоящей повестке. Голос здравых амбиций и смелости тоже прозвучит с трибуны.У каждого из них разные точки зрения, но конечная цель одна - сделать Беларусь лучше. Всебелорусское народное собрание - это путь к народному единству.
Впереди большая работа. И не только для делегатов. Для каждого из нас, чтобы стратегия нашего будущего не была утопией, не осталась лишь тезисами на бумаге. Только вместе можно сделать рывок в благополучное завтра. О предложениях делегатов мы рассказали, ничего не вырвав из контекста.
Президент
Все
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси внесены поправки в госпрограмму по обустройству военных городков на 2021-2025 годы
С 16 декабря у "Белавиа" появится новый регулярный рейс "Минск - Урумчи"
На базе БГУ проходит Неделя студенческой молодежи Союзного государства
Грузия идет по украинскому пути? В Тбилиси развернулись палаточные лагеря
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера