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В рубрике "Контроль качества" расскажем, как удалось сохранить Минский часовой завод "Луч"
Это предприятие прошло путь от самого успешного в Советском Союзе - до банкрота в 90-х. Президент Беларуси посетил Минский часовой завод в 2009-м. Нужно было его сохранить, ведь часы делают не многие страны - это интеллект нации, подчеркнул тогда Александр Лукашенко. И вот сегодня "Луч" уверенно держит позиции на мировом рынке, а некоторые коллекции раскупаются всего за сутки.
12 мая смотрите рубрику "Контроль качества" традиционно в "Главном эфире".
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