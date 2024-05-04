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В рубрике "Контроль качества" расскажем, как удалось сохранить Минский тракторный завод

Техника Минского тракторного завода известна во всем мире. МТЗ - бренд Беларуси еще с советских времен. Был сложный период после распада Союза, когда комплектующие шли с перебоями, цены росли, а завод и вовсе хотели приватизировать.

Поручение главы государства - сохранить предприятие. Вложено немало сил и средств на модернизацию. Конечно, не без нюансов. Недавнее совещание Президента по промышленности заставляет держать в тонусе всю отрасль.

С какими проблемами сталкиваются сейчас? И как ищут пути решения? Смотрите в рубрике "Контроль качества" 5 мая в "Главном эфире".

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