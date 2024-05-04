В рубрике "Контроль качества" расскажем, как удалось сохранить Минский тракторный завод

Техника Минского тракторного завода известна во всем мире. МТЗ - бренд Беларуси еще с советских времен. Был сложный период после распада Союза, когда комплектующие шли с перебоями, цены росли, а завод и вовсе хотели приватизировать.

Поручение главы государства - сохранить предприятие. Вложено немало сил и средств на модернизацию. Конечно, не без нюансов. Недавнее совещание Президента по промышленности заставляет держать в тонусе всю отрасль.