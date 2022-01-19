В рубрике "По форме" о героической работе спасателей

Их задача не только пресечь, но и предупредить нарушение закона и порядка. Благодаря людям в форме у кого-то появился второй день рождения, а у кого-то смысл жизни. Люди, которые на службе, чтобы мы спали спокойно, не боялись возвращаться домой вечером, чтобы мы по-прежнему считали улицы наших городов самыми безопасными, с легким сердцем отпускали детей одних в школу. Люди, для которых дело чести - помочь другим. Прямо сейчас новый автор нашей рубрики "По форме" Наталья Ганусевич о тех, кто бережет наш покой, а порой и спасает жизни. И это обязательно нужно знать.

Здравствуйте. Давайте поговорим сегодня о том, определяет ли форма содержание. О тех, чья служба, а, скорее, даже судьба, дело жизни - помогать людям. С вами Наталья Ганусевич. И это рубрика "По форме".

Мы все любим подводить итоги уходящего года, оценивать свои поступки, вспоминать достижения. Но самые главные поступки в нашей жизни - те, что сделаны ради других людей. Профессия милиционера. Становится ли человек милиционером, надевая форму, или же это образ жизни? Как ведут себя люди в погонах в обычные будни? Спасти кого-то - задача по долгу службы или дело чести, даже когда ты не при исполнении? Сегодня я хотела бы вспомнить истории из жизни столичных милиционеров, которые рисковали своей жизнью ради спасения человека.









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22 июля, вечер. Цнянское водохранилище. Проходя мимо, сотрудники милиции видят мальчика, который барахтается в воде. Сперва, не скрывают, подумали, что балуется, но спустя мгновение поняли, что подросток тонет. Сотруднику милиции понадобилось несколько минут, чтобы вытянуть на берег 12-летнего ребенка. Геройство? Может быть нет, но готовность прийти на помощь в любую минуту налицо.

Август. В милицию обращается подруга школьницы, сообщает, что девушка намерена совершить суицид, ссылается на публикации в социальной сети. Там школьница в прямом видеоэфире рассказывала о своих планах. Оперативный дежурный сразу же направляет наряд милиции к многоэтажке по улице Руссиянова. Там, на общем балконе, на 19-м этаже находится девушка. Ее страницу в социальной сети по дороге к месту ЧП находит оперуполномоченный отдела уголовного розыска Первомайского РУВД Дмитрий Гутников. Он начинает с ней разговор, убеждает не совершать самоубийство. Прибыв к месту происшествия, сотрудник РУВД поднимается на балкон многоэтажки и оттягивает школьницу от ограждения на безопасное расстояние. Затем звонит ее родителям и передает им дочь. Казалось бы, упусти момент, не найди нужные слова - и молодая жизнь могла оборваться.

Сентябрь. Снова многоэтажка. Шестнадцатилетняя девушка стоит на 16-м этаже и угрожает покончить с собой. Очевидцы сообщают в милицию. Сотрудники тут же выезжают на место. Расспросы, диалог, эмпатия. Ребятам удается отвлечь девушку и переместить с перил балкона. К счастью, успели вовремя. Еще один человек продолжает строить планы на завтра. Еще одна человеческая жизнь спасена.

Таких ситуаций немало в жизни каждого милиционера. Они спасают людей от преступников, буйства стихии и восстания машин. Они готовы остановить движение на оживленной трассе, чтобы перевести через дорогу колонну уточек, или по пути на работу вытащить из воды человека.