В рубрике "По форме" вспомним героев Беларуси - майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиту Куконенко

Ценой собственных жизней майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко предотвратили ужасную трагедию. Наши герои! Давайте вспомним их сейчас в рубрике "По форме".

19 мая 2021 года навсегда останется в памяти белорусов. В тот день в вечный полет отправились два летчика-героя - майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко. Не раздумывая, вместо своих жизней, они выбрали десятки чужих. В тот момент двое офицеров просто выполняли свою работу, но для тех, кто был на земле, они совершили подвиг.

Они возвращались с показательного выступления по случаю дня авиационной базы в Барановичах. Вскоре Як-130 начал терять высоту - отказ системы дистанционного управления. На принятие решения - меньше минуты. За 60 секунд они смогли сделать невозможное - в плотной городской застройке найти крошечный зеленый квадрат, куда с ювелирной точностью пикировал Як-130. Позже при расшифровке черного ящика была найдена запись переговоров между Андреем Ничипорчиком и Никитой Куконенко. Их последние слова были:

- Прыгаем?

- Нет, город под нами.





Андрею Ничипорчику в этом году исполнилось бы 35 лет. Он родился в небольшом уютном городке Поставы в семье летчика-снайпера и учительницы начальных классов. Андрей рос на примере отца, поэтому уже со школьных лет грезил о военной жизни. После школы сразу поступил на авиационный факультет Военной академии Республики Беларусь. В 2010 году молодой летчик приходит на службу в 116-ю штурмовую авиационную базу в городе Лида. На следующие 11 лет воинская часть стала для него домом. Он был летчиком высшего пилотажа. С 2016 года работал инструктором - готовил к полетам на Як-130 молодых пилотов, овладел управлением таких самолетов, как Як-52, Л-39, Су-25, Як-130. Сам не раз участвовал в воздушных парадах и демонстрационных полетах, а также в военных учениях в Беларуси и за рубежом. Одним словом - ас воздушного дела.

У Андрея осталась жена и трое детей. Старший - 6-летний Леша - мечтает пойти по стопам отца.

Мальчик-солнце. Так Никиту Куконенко называли с детства. Он родился в Полоцке. Рядом с городом тогда располагалась вертолетная база, и он днями напролет наблюдал за поднимающимися в небо винтокрылыми машинами. Его мечта сбылась спустя десятилетие, когда он переступил порог авиационного факультета Военной академии Беларуси. Лейтенантские погоны получил в октябре 2020-го, а уже в декабре впервые в должность летчика взмыл в небо с Лидского аэродрома, крепко сжимая в руках штурвал Як-130. Он хотел летать каждый день, но успел насладиться небом лишь полгода.

"Они не смогли бы жить дальше, зная, что погибли люди", - все родные и коллеги в один голос повторяют эту фразу. Трагедий, когда летчики выбирали свою жизнь, а не людей, достаточно, как, например, в 2002 году во Львове. Во время демонстрационного полета экипаж Су-27 потерял управление и упал в толпу. Самолет взорвался и загорелся. Под обломками погибли 77 человек, среди них - 28 детей, около 300 получили ранения. Пилоты смогли катапультироваться, оба остались живы и получили лишь незначительные повреждения.

Андрея Ничипорчика похоронили в родной Лиде, Никиту - в Полоцке. Их разделяют сотни километров, но мы уверены - они по-прежнему вместе, где-то высоко-высоко летят над облаками.