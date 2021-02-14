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В рубрике "Светлые" лица протеста" - о тех, кто планировал заработать 100 рублей
Кто за деньгами, кто за опытом. Сегодня в нашей рубрике "Светлые" лица протеста" покажем тех, кто планировал заработать 100 рублей легко, и иностранцев, играющих в политику по-крупному. Один джентльмен удачи из райцентра приехал в Минск, получил 100 рублей, и "по голове" - как он сам выразился…
А вот что получили представители движения "Открытая Россия", оказавшиеся в августе на белорусских протестах, видимо, можно судить по недавним митингам по всей Москве. У нас они были взяты с улиц вместе с координаторами и активистами неудавшегося «беломайдана».
Наши светлоликие "шататели режима" очень любят задавать милиции, чиновникам и несогласным с ними людям вопрос "Сколько стоит совесть?" А ведь они сами же на него отвечают, на собственном примере.
100 рублей за участие в митинге 30 августа. Неработающий и многократно судимый житель Осиповичей поехал за счастьем в Минск.
Роман поскромничал… 34 административных привлечения. Тут вам и пьянка, и наркотики. Шесть "уголовочек" - хулиганство, кража, грабеж. И вот такой богатый преступный багаж обнаруживается у очень многих так называемых туристов, приехавших в Минск в те дни и оказавшихся в агрессивной толпе.
Или вот представители российской оппозиции - общественная организации "Открытая Россия", созданная в свое время Ходорковским. Артем Важинков - ее координатор и сотоварищи.
Вы думаете, он и ему подобные за туризмом приехали в Беларусь накануне протестов? Или опыта набираться по свержению власти? Но вернемся к нашему Роману из Осиповичей. Через Telegram узнал, сколько платят и где надо быть. А дальше что делать?
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