В рубрике "Светлые" лица протеста" - о тех, кто планировал заработать 100 рублей

Кто за деньгами, кто за опытом. Сегодня в нашей рубрике "Светлые" лица протеста" покажем тех, кто планировал заработать 100 рублей легко, и иностранцев, играющих в политику по-крупному. Один джентльмен удачи из райцентра приехал в Минск, получил 100 рублей, и "по голове" - как он сам выразился…



А вот что получили представители движения "Открытая Россия", оказавшиеся в августе на белорусских протестах, видимо, можно судить по недавним митингам по всей Москве. У нас они были взяты с улиц вместе с координаторами и активистами неудавшегося «беломайдана».





Наши светлоликие "шататели режима" очень любят задавать милиции, чиновникам и несогласным с ними людям вопрос "Сколько стоит совесть?" А ведь они сами же на него отвечают, на собственном примере.



100 рублей за участие в митинге 30 августа. Неработающий и многократно судимый житель Осиповичей поехал за счастьем в Минск.





