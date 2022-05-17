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В руководстве регионов Минской области кадровые изменения
Кадровые изменения в руководстве регионов Минской области. Так, у Борисовского райисполкома новый председатель. Им стал Николай Карпович, который до этого почти пять лет работал главойСтародорожского района.
Как отметил во время назначения губернатор Минской области Александр Турчин, одна из приоритетных задач - благоустройство города на Березине. К концу года необходимо завершить реконструкцию улицы Гагарина. Кроме того, у Борисовского района есть потенциал вывести сельское хозяйство на более высокий уровень. В этом поможет и опыт работы Николая Карповича в мелиорации. Внимание и социальной сфере. Ее усилит многофункциональный детский корпус центральной районной больницы, который откроют этим летом.
Я уверен, что к 3 июля, как мы и договаривались, мы вводим новый корпус детской больницы. Но на этом не останавливаемся, за пару лет приведем систему здравоохранения Борисовского района на должный уровень. Далее это проблема качества дорог. К сожалению, дороги одни из худших в Минской области. Поэтому мы решаем этот вопрос и двигаемся в этом направлении. В сельском хозяйстве все неплохо, но за год-два, я думаю, Борисовский район выйдет на те показатели, где и должен находиться.
Все-таки кадры решают все. Как бы ни было, но только с кадрами и хорошей командой можно достигать высоких результатов. Что касается благоустройства, то здесь пригодится опыт руководства в предыдущем регионе. Мы всегда к "Дожинкам" делали благоустройство агрогородков. Это реконструкция памятников, площадей для того, чтобы деревня жила дальше и село развивалось. В этом регионе хочется все сделать так, чтобы получать максимум от земли. Ведь земля - это наше богатство.
Новому руководителю Борисовского райисполкома 42 года. Он выпускник Белорусской государственной политехнической академии. В ближайших планах Николая Карповича и знакомство с руководством крупных промышленных предприятий. Их в Борисове почти полсотни.
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