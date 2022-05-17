В руководстве регионов Минской области кадровые изменения

Я уверен, что к 3 июля, как мы и договаривались, мы вводим новый корпус детской больницы. Но на этом не останавливаемся, за пару лет приведем систему здравоохранения Борисовского района на должный уровень. Далее это проблема качества дорог. К сожалению, дороги одни из худших в Минской области. Поэтому мы решаем этот вопрос и двигаемся в этом направлении. В сельском хозяйстве все неплохо, но за год-два, я думаю, Борисовский район выйдет на те показатели, где и должен находиться.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома

