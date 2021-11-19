В. Рыбаков: Генсек ООН согласен, что Беларусь не является ни источником, ни причиной потоков беженцев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласился с тем, что Беларусь не является ни источником, ни причиной потоков беженцев. Об этом было заявлено на состоявшейся встрече в Нью-Йорке с постоянным представителем Беларуси при ООН Валентином Рыбаковым.В беседе генсек подчеркнул, что прекрасно знает ситуацию, при которой люди, направляющиеся в Западную Европу, категорически не рассматривают транзитные страны в качестве цели своего путешествия. Стороны коснулись и вопроса доставки гуманитарной помощи ООН для беженцев.