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В. Рыбаков: Генсек ООН согласен, что Беларусь не является ни источником, ни причиной потоков беженцев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш согласился с тем, что Беларусь не является ни источником, ни причиной потоков беженцев. Об этом было заявлено на состоявшейся встрече в Нью-Йорке с постоянным представителем Беларуси при ООН Валентином Рыбаковым.В беседе генсек подчеркнул, что прекрасно знает ситуацию, при которой люди, направляющиеся в Западную Европу, категорически не рассматривают транзитные страны в качестве цели своего путешествия. Стороны коснулись и вопроса доставки гуманитарной помощи ООН для беженцев.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:

Валентин Рыбаков заверил, что поддерживает постоянный контакт с пресс-службой ООН для оперативной передачи информации, которая складывается вокруг ситуации с беженцами. Также ведется круглосуточное взаимодействие в рамках политических органов Международной организации по миграции и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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